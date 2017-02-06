Семенченко: под Бахмутом участники блокады ОРДЛО задержали автобусы с титушками. Завязалась потасовка

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Участники блокады торговли с ОРДЛО задержали под Бахмутом (Донецкая область) 7 автобусов с титушками, которых в сопровождении полиции ехали в район блокировки добровольцами железнодорожного сообщения с оккупированными территориями.
Об этом в понедельник 6 февраля сообщил участник блокады, народный депутат Семен Семенченко, передает "ОстроВ".
По словам депутата, титушки вступили в потасовку с добровольцами с применением слезоточивого газа и холодного оружия.
"Ахметовские титушки в автобусах с днепровскими номерками едут "сносить блокаду" в сопровождении машин полиции. Одновременно собираются в Золотом и Бахмуте", - написал Семенченко в своем Facebook.
Напомним, 25 января ветераны АТО и несколько народных депутатов заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. На следующий день, 26 января, активисты заблокировали еще одну станцию – Светланово. 2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.
Высшие должностные лица и руководство силовых органов Украины негативно отнеслись к инициативе, а прокуратура по факту блокирования дороги в Луганской области открыла производство.
Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), станет Государственная фискальная служба (ГФС), тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.
3 февраля глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский встретился с активистами блокады оккупированных территорий близь Бахмута. По его словам, стороны договорились о совместном контроле за пропуском продуктов на оккупированную территорию. Также договорились пропускать составы для карьеров.
4 февраля в Бахмуте произошел конфликт с участием народного депутата Владимира Парасюка и полицейских. Так, как передали правоохранители, на блокпосту в Бахмуте был остановлен автомобиль с восемью гражданами в военной форме, у одного из них с собой был карабин СКС. Полицейские решили обыскать их автомобиль, но столкнулись с агрессией со стороны депутата, который ударил полицейского. По словам Семенченко, в тот день спецназ полиции попытался задержать на выезде из Бахмута группу криворожан, которые возвращались с переезда.
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