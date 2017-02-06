 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Полиция задержала поставщика украинских секс-рабынь в Китай
время публикации: 21:06
последнее обновление: 21:18
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали жителя Чернигова, который занимался продажей украинских девушек в китайские бордели.

Об этом в понедельник 6 февраля сообщил сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

"В ходе хорошо спланированной спецоперации сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Черниговской области, совместно с Черниговским пограничным отрядом осуществили в аэропорту Борисполя задержание вербовщика "живого товара" в Китай", - говорится в сообщении.

Девушек для оказания сексуальных услуг мужчина агитировал в соцсетях обещанием высокой зарплаты - 5-7 тыс. долларов США в месяц. Кандидаток набирал из числа малообеспеченных и неблагополучных семей. За каждую девушку китайские подельники обещали черниговцу 850 долларов.

Информация о вербовщике быстро стала известной оперативникам. Те взяли его в разработку и после сбора достаточных доказательств решили брать "на горячем".

В аэропорту злоумышленника задержали, когда он провожал одну из своих жертв в Китай. У девушки на руках были билеты в Пекин. Знали в полиции еще о трех завербованных и готовых к переправке девушек.

Вербовщика задержали и поместили в изолятор временного содержания. Девушку вернули домой. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Информация о подельниках подозреваемого передана китайской стороне.

Напомним, ранее в сентябре 2016 года пограничники вместе с правоохранителями разоблачили международный канал торговли людьми, в результате организации которого молодых девушек переправляли в Китай для оказания интимных услуг в сфере секс-индустрии.

facebook

Cсылки по теме:

На Сумщине студентка втягивала в проституцию несовершеннолетних подруг
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

В Харькове сутенёры вербовали девушек прямо на улице
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

Премию Гавела получила бывшая секс-рабыня джихадистов
// NEWSru.ua // В мире // 10 октября 2016 г.

В Минске суд приговорил молодую пару за секс на улице
// NEWSru.ua // В мире // 19 сентября 2016 г.

Пограничники задержали организатора канала поставки секс-рабынь
// NEWSru.ua // Украина // 9 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 21:40
 Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" устанавливает новые рекорды в международном прокате
// Культура


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 21:40

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017