Полиция задержала поставщика украинских секс-рабынь в Китай

В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали жителя Чернигова, который занимался продажей украинских девушек в китайские бордели.

Об этом в понедельник 6 февраля сообщил сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

"В ходе хорошо спланированной спецоперации сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Черниговской области, совместно с Черниговским пограничным отрядом осуществили в аэропорту Борисполя задержание вербовщика "живого товара" в Китай", - говорится в сообщении.

Девушек для оказания сексуальных услуг мужчина агитировал в соцсетях обещанием высокой зарплаты - 5-7 тыс. долларов США в месяц. Кандидаток набирал из числа малообеспеченных и неблагополучных семей. За каждую девушку китайские подельники обещали черниговцу 850 долларов.

Информация о вербовщике быстро стала известной оперативникам. Те взяли его в разработку и после сбора достаточных доказательств решили брать "на горячем".

В аэропорту злоумышленника задержали, когда он провожал одну из своих жертв в Китай. У девушки на руках были билеты в Пекин. Знали в полиции еще о трех завербованных и готовых к переправке девушек.

Вербовщика задержали и поместили в изолятор временного содержания. Девушку вернули домой. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Информация о подельниках подозреваемого передана китайской стороне.

Напомним, ранее в сентябре 2016 года пограничники вместе с правоохранителями разоблачили международный канал торговли людьми, в результате организации которого молодых девушек переправляли в Китай для оказания интимных услуг в сфере секс-индустрии.

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