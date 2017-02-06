Савченко рассказала о политической вербовке в российской тюрьме и о возможном президентстве

Нардеп Надежда Савченко заявила, что готова пойти в президенты Украины, "если будет нужно". Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина" вечером 5 февраля.
"Вопрос - хочу ли (быть президентом)? "Хочу" в другом выражается ... не хочу, могу, так все и продолжается - могу, буду, если надо, но чтобы это прямо было таким большим желанием .... Это трудно, очень большая ответственность", - отметила нардеп.
Савченко добавила, что "все и дальше так остается" (говоря о том, что ранее заявляла, что может пойти в президенты, "если народ скажет"): "Если я буду считать, что это нужно, тогда я буду это делать".
При этом на вопрос, считает ли она, что следующий президент Украины должен быть диктатором, Савченко отметила: "Может быть".
Также Савченко рассказала, что во время ее пребывания в российской тюрьме ее пытались вербовать.
"Меня пытались вербовать, ... больше политически, если говорить в военном отношении", - заявила она.
Ранее Савченко заявляла, что считает Петра Порошенко врагом народа, а возвращение Крыма, по ее мнению, возможно лишь после того, как удастся вернуть контроль над оккупированными территориями Донбасса.
Отметим, Савченко уже ранее заявляла, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае "сдачи" России Крыма. А позже отказалась от этих слов.
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