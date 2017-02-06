Россия считает Сенцова и Кольченко своими гражданами и отказывается выдавать их Украине

Россия снова отказалась выдать Украине политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Она считает их своими гражданами. Об этом написал в Фейсбуке заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.
"Это "гражданство" было принудительно навязано всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба эти действия России являются ничтожными по международному праву", - отмечается в сообщении.
Петухов заверил, что Украина будет добиваться возвращения политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека.
Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.
В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов является гражданином РФ, поскольку после аннексии полуострова он якобы не изъявил желания сохранить другое гражданство. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко по тому же делу приговорили к 10 годам лишения свободы.
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