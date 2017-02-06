 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Россия считает Сенцова и Кольченко своими гражданами и отказывается выдавать их Украине
время публикации: 09:58
последнее обновление: 10:44
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Россия считает Сенцова и Кольченко своими гражданами и отказывается выдавать их Украине

Россия снова отказалась выдать Украине политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Она считает их своими гражданами. Об этом написал в Фейсбуке заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

"Это "гражданство" было принудительно навязано всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба эти действия России являются ничтожными по международному праву", - отмечается в сообщении.

Петухов заверил, что Украина будет добиваться возвращения политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека.

Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов является гражданином РФ, поскольку после аннексии полуострова он якобы не изъявил желания сохранить другое гражданство. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко по тому же делу приговорили к 10 годам лишения свободы.

facebook

Cсылки по теме:

ЕС ждёт от Украины новый "список Сенцова" для расширения санкций против РФ
// NEWSru.ua // Украина // 23 января 2017 г.

Путин рассказал, когда подумает об освобождении Сенцова
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

Лавров: Россия допускает обмен Сенцова, Клыха и Сущенко
// NEWSru.ua // Украина // 9 декабря 2016 г.

Путин о Сенцове: он посвятил себя терроризму, а для освобождения должны "созреть определённые условия"
// NEWSru.ua // Украина // 2 декабря 2016 г.

Лутковская надеется, что о передаче Сенцова и Кольченко Украине договорятся в ближайшее время
// NEWSru.ua // Украина // 29 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:27
 СБУ обнародовало доказательства, что боевики в 2014 году сбили Ил-76 над Луганском
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 13:27

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017