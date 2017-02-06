В Комитете избирателей Украины определили лучших и худших губернаторов в 2016 году

"Рейтинг деятельности глав ОГА за 2016 год" Комитета избирателей Украины возглавили руководители областных государственных администраций Харьковской, Львовской и Кировоградской областей. Нихудшие результаты - у глав Черновицкой, Полтавской и Херсонской облгосадминистраций.

Об этом в понедельник, 6 февраля сообщается на сайте Комитета избирателей Украины.

Первое место, согласно рейтингу КИУ, заняла председатель Харьковщины Юлия Светличная. Харьковская область показала самые высокие социально-экономические показатели среди других регионов. Кроме того, Светличная вошла в группу лидеров по оценкам экспертов.

Также в пятерке лидеров - Олег Синютка (Львовщина), Сергей Кузьменко (Кировоградщина), Степан Барна (Тернопольщина) и Геннадий Москаль (Закарпатье).

Последнее место, по данным исследования, занял глава Херсонщины Андрей Гордеев. В группе аутсайдеров - также Олег Гончарук (Ивано-Франковская область), Алексей Муляренко (Ривненская область), Александр Фищук (Черновицкая область) и Валерий Головко (Полтавщина).

По словам гендиректора КИУ Алексея Кошеля, планируется, что данные проекта в дальнейшем будут публиковаться ежеквартально, а по результатам года будет опубликован итоговый отчет. Отчеты рассылаются руководителям облгосадминистраций с тем, чтобы те могли увидеть недостатки своей работы, а также президенту и главе правительства для более эффективного контроля над деятельностью руководителей регионов.

"Мы ожидаем, что рейтинг поможет руководству государства эффективнее оценить работу руководителей облгосадминистраций и принимать соответствующие управленческие решения. Общественность, в свою очередь, будет иметь дополнительный инструмент контроля и основания для сравнения местной власти", - отметил Кошель.

КЦель проекта "Рейтинг деятельности глав ОГА за 2016 год" - оценить уровень управленческой эффективности представителей исполнительной власти на местах. Оценка работы руководителей областей состоит из двух компонентов: показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса 245 местных экспертов - политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов.

Опрос экспертов проводился путем анкетирования. Всего было выделено 16 направлений. В частности, поднимались вопросы по реализации реформ на местах (децентрализация, упрощение предоставления админуслуг, государственные закупки, борьба с коррупцией), кадровой политики председателя ОГА и сотрудничества с областным советом и прозрачности работы. В экспертном опросе приняли участие 245 человек. Преимущественно это были лидеры общественного мнения, политические эксперты и представители СМИ.

Напомним, перед этим Комитет избирателей Украины (КИУ) составил рейтинг, в котором показал самых неэффективных лидеров парламентских фракций.

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