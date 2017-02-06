Вятрович: историческое примирение с Польшей надо "максимально деполитизировать"

Историческое примирение Украины и Польши необходимо максимально деполитизировать, сейчас свое слово должны сказать историки и общественность. Об этом заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает Укринформ.

"Историческое примирение нужно максимально деполитизировать. Все, что нужно было со стороны политиков в этой сфере, уже сделано в прошлом. И каждый раз поднимать тему взаимного прощения на политическом уровне - дискредитировать вообще саму идею примирения", - заявил он.

Вятрович напомнил, что еще в 2003 году были сделаны совместные заявления на уровне президентов обеих стран, также звучали соответствующие заявления на уровне парламентов.

"Сейчас эту проблему можно разделить на два аспекта: историки должны продолжать дискуссии, пусть даже горячие. В свою очередь общественность должна работать в контексте взаимного прощения", - отметил он.

По убеждению главы ИНП, стороны должны прийти к пониманию того, что единственной возможной формой примирения является "прощаем и просим прощения, в противном случае результатов не будет".

В последнее время между Польшей и Украиной растет напряженность из исторической оценки Волынской трагедии. В сентябре Украина и Польша договорились о совместной работе историков, направленной на примирение между украинским и польским народами.

Кроме того, народные депутаты приняли заявление Верховной Рады Украины "В связи с принятием Сенатом и Сеймом Республики Польша постановлений от 7 июля 2016 года и 22 июля 2016 года об оценке польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны", в котором предложили Польше прекратить политизацию трагических страниц украинско-польской истории.

Ранее украинский президент Петр Порошенко призвал не политизировать историческое прошлое и подчеркнул, что нельзя позволить господствовать антиукраинским или антипольским настроениям, от которых выигрывает третья сторона - страна-агрессор.

Напомним, в октябре 2016 года Верховная Рада приняла совместную с польским сеймом декларацию памяти и солидарности. В документе говорится о великой исторической жертве народов Польши и Украины ради защиты свободы и независимости.

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