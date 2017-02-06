Главу исполнительной службы Волынской области задержали при получении взятки

В Волынской области задержали по подозрению во взяточничестве начальника управления государственной исполнительной службы области. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
"Прокуратура Волынской области совместно с управлением СБУ задокументировали факт получения неправомерной выгоды в размере 1500 долларов начальником управления государственной исполнительной службы области", - написал Луценко.
Согласно официальным данным, начальником управления является Сергей Харченко.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко поддержал электронную петицию об отмене денежного залога для коррупционеров.
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