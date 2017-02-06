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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Во Львове сгорел приют для собак

время публикации: 07:23
последнее обновление: 07:49
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Во Львове сгорел дотла единственный приют для бездомных собак «Милосердие». В приюте находились 300 животных
В приюте находились около 300 собак, ни одна из них не пострадала, но помимо помещения сгорела кухня приюта с припасами

Во Львове сгорел дотла единственный приют для бездомных собак «Милосердие». В приюте находились 300 животных. Об этом сообщает ZiK.

Основной пожар ликвидирован, но есть еще возгорание.

В приюте находились около 300 собак, ни одна из них не пострадала, но помимо помещения сгорела кухня приюта с припасами.

Львовское общество защиты животных просит срочной помощи.

Напомним, в октябре 2016 года в крупнейшем приюте Украины под Киевом животные оказались на грани голода.

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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

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