В полиции прокомментировали разгон участников торговой блокады ОРДЛО вблизи Бахмута

В Донецкой области в понедельник 6 февраля полицейские пресекли попытку заблокировать движение автотранспорта на трассе между Бахмутом и Константиновкой вблизи города Часов Яр.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

По данным полиции, неустановленные лица в балаклавах вблизи г. Часов Яр заблокировали проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС, в основном - женщинами, а также транспорта военного назначения и аварийных служб, которые двигались в направлении Константиновки.

"В адрес правоохранителей, которые пытались восстановить порядок на автодороге, неизвестные высказывали оскорбления и препятствовали работе. На месте находился один из народных депутатов Украины (Семен Семенченко)", - сообщили в полиции.

Как сообщили в ведомстве, прибывшие на место инцидента сотрудники Бахмутского отдела полиции во главе с начальником полиции Донетчины Вячеславом Аброськиным в пределах компетенции восстановили движение транспорта.

Напомним, что по версии активистов торговой блокады оккупированных районов Донбасса, в автобусе находились титушки. В Штабе блокады торговли с оккупантами сообщили, что полицейский спецназ использовал резиновые дубины и слезоточивый газ.

К слову, начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что информация об уголовном производстве в отношении народного депутата Владимира Парасюка не соответствует действительности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Речь идет об инциденте, который произошел между нардепом и правоохранителями в субботу, 4 февраля, на блокпосту в Бахмуте.

По словам Аброськина, конфликт действительно имел место, однако его лишь зарегистрировали "в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях".

"Проводится проверка. По словам работника полиции, присутствовавший на месте, один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. В результате работник полиции получил ушиб грудной клетки и обратился в больницу", - написал он.

Как сообщалось, 25 января ветераны АТО и несколько народных депутатов заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. На следующий день, 26 января, активисты заблокировали еще одну станцию – Светланово. 2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.

Высшие должностные лица и руководство силовых органов Украины негативно отнеслись к инициативе, а прокуратура по факту блокирования дороги в Луганской области открыла производство.

Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), станет Государственная фискальная служба (ГФС), тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.

3 февраля глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский встретился с активистами блокады оккупированных территорий близь Бахмута. По его словам, стороны договорились о совместном контроле за пропуском продуктов на оккупированную территорию. Также договорились пропускать составы для карьеров.

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