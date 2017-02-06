Согласительный совет депутаты начали с минуты молчания по погибшим в Авдеевке

Депутаты начали заседание согласительного совета с почтения памяти погибших в Авдеевке украинских солдат минутой молчания, передает "Украинская Правда".

"В ходе боев погиб целый ряд наших героев, которые отдали свою жизнь, чтобы был мир и покой в Украине, в государстве, во всех семьях. И я хотел бы, чтобы мы вместе почтили минутой молчания память погибших героев", - сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Герои не умирают! Слава Украине!", - добавил Парубий.

Также Парубий отметил активность правительства и общества в помощи жителям Авдеевки.

"Взаимодействие наших войск, а также чиновников, которые быстро и эффективно действовали по тому, чтобы обеспечить мирных жителей теплом и водой и всем необходимым. И парламент, который быстро обратился ко всем парламентариям мира с призывом осудить российского агрессора. Взаимодействие всех факторов. И, самое главное, общество, которое проявило массовую мобилизацию и поддержку наших бойцов и мирных жителей, продемонстрировало, что Украина едина", - отметил Парубий.

Как сообщалось, за период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 января, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще около 70 военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.

Cсылки по теме: