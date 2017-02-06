Нардеп ударил полицейского в Донецкой области

Депутат Верховной Рады в субботу, 4 февраля, ударил сотрудника полиции в Бахмуте (бывший Артемовск). Об этом инциденте сообщила пресс-служба местной полиции.

В субботу на блокпосту в Бахмуте был остановлен автомобиль с восемью гражданами в военной форме, у одного из них с собой был карабин СКС. Полицейские решили обыскать их автомобиль, но столкнулись с агрессией со стороны депутата Верховной Рады.

Он начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки, после чего дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. Полицейский получил телесные повреждения и по состоянию на утро воскресенья находился в больнице.

"Во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских, которые выполняли свои обязанности, выказывал намерения отобрать у них оружие в случае осуществления проверок указанного автомобиля на других блокпостах", - заявили в полиции.

Имя депутата не называется, но указано, что он принимает участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте.

Одним из самых активных участников блокады является нардеп Семен Семенченко. В своем Фейсбуке он сообщил, что в субботу спецназ полиции попытался задержать на выезде из Бахмута группу криворожан, которые возвращались с переезда.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Фейсбуке заявил, что полицейского ударил Владимир Парасюк.

"Владимир Парасюк ударил полицейского на Донетчине. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, либо лечиться", – написал Ляшко.

"Каждый - независимо от статуса и заслуг - должен соблюдать законы Украины, если мы уважаем свою страну. При бардаке и вседозволенности не будет государства", – добавил нардеп.

Напомним, 25 января ветераны АТО и несколько народных депутатов заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. На следующий день, 26 января, активисты заблокировали еще одну станцию – Светланово. 2 февраля ветераны и активисты перекрыли железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области.

Высшие должностные лица и руководство силовых органов Украины негативно отнеслись к инициативе, а прокуратура по факту блокирования дороги в Луганской области открыла производство.

Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), станет Государственная фискальная служба (ГФС), тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.

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