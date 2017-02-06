У Тимошенко не хотят раскрывать подробности встречи с Трампом, но уверяют, что возле туалета не ловили

Встреча лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с президентом США Дональдом Трампом носила частный характер, поэтому партия не может раскрывать какие-то нюансы ее содержания. Об этом заявил "Цензору" нардеп Сергей Власенко, который сопровождал Юлию Тимошенко в ходе ее поездки в США.

Власенко подтвердил, что встреча состоялась и носила "частный характер" и не была "одноминутным рукопожатием". Нардеп сообщил, что Тимошенко в понедельник будет в парламенте и любой журналист сможет задать ей соответствующие вопросы по встрече с Трампом. Также Власенко обвинил Администрацию президента в распространении ложной информации с целью "поливать грязью и придумывать абсолютно глупые вещи".

"Смешно выглядит придуманная в Администрации президента версия, которую начала распространять компания BGR, которую, в свою очередь, нанял Порошенко - якобы для продвижения идей Украины. Хотя на самом деле (и сегодня это очевидно), их основная задача - поливать грязью оппозицию за рубежом и отчищать коррупционный имидж Порошенко. Потому что если бы они боролись за Украину, они бы поддерживали любые усилия, направленные на поддержание Украины. Вместо этого они начали поливать грязью, придумывать абсолютно глупые вещи", - заявил депутат.

"Могу сказать, что ни одна неожиданная для президента США встреча не подтверждается администрацией. Никогда! Это первое. Второе: могу сказать, что все присутствующие на молитвенном завтраке видели, что президент Трамп зашел на молитвенный завтрак уже после его начала. О его появлении объявили, участники его приветствовали. Точно так же он и вышел из зала; объявили, что он уходит. Все встали и аплодировали. Поэтому никаких массовых фотографий с президентом никто не делал. Уровень обеспечения безопасности был максимальный, количество сотрудников спецслужб было максимальным. Президента заводили в зал, а равно и вышел он из зала - специальным маршрутом. Поэтому говорить о каких-то специальных встречах - это полный абсурд. Это все равно, если бы я, например, сказал, что вчера Петр Алексеевич разговаривал с автоответчиком администрации президента США", - добавил он.

Власенко опроверг информацию источников ряда зарубежных СМИ о том, что Тимошенко якобы "караулила" Трампа возле туалета. "Это абсурд полный, сфабрикованный Администрацией президента. Первый, кто это распространил публично, был представитель компании BGR. Который сделал это заявление до официального подтверждения встречи Белым домом. То есть они не верили в то, что будет подтверждение из Белого Дома. Потому что понимали: встреча носила частный характер. А в таких случаях подтверждений практически никогда не бывает. А тут появилось подтверждение. И для них это был реальный удар и шок. И они начали рассказывать нашим гражданам, которые не совсем и не всегда понимают нюансы протокола, бредовые истории. То, что они рассказали, - это бред", - заявил Власенко.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Трамп якобы пообещал Тимошенко не отменять санкции против России.

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