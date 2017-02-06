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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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В Нацгвардии создали горно-патрульную роту
время публикации: 07:38
последнее обновление: 07:50
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В Национальной гвардии Украины создали новое подразделение – горно-патрульную роту, которая будет базироваться в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает 5 канал.

Бойцы подразделения, которых насчитывается около сотни, будут оказывать помощь пограничникам в патрулировании труднодоступных горных районов Карпат. Горно-патрульную роту создали в январе, на первое боевое дежурство нацгвардейцы выйдут весной.

Как сообщил начальник штаба Западного территориального управления Национальной гвардии Олег Сахон, одной из задач подразделения станет борьба с контрабандой, браконьерством и незаконной вырубкой лесов.

Напомним, в 2016 году для Нацгвардии разработали новую форму.

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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

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