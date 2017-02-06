Следователи НАБУ задержали пятерых человек, причастных к нанесению ущерба "Энергоатому" на 30 миллионов

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины задержали пять человек, подозреваемых в нанесении ущерба государственному предприятию НАЭК "Энергоатом" на сумму 30 млн грн.
Об этом в понедельник 6 февраля сообщает пресс-служба НАБУ.
Среди задержанных – один сотрудник "Энергоатома", еще четверо сотрудники частных фирм, которые обеспечили заключение и исполнение договоров по поставкам комплектующих для АЭС по завышенным ценам. При этом разница в ценах превышали рыночные в 18-34 раза.
Следователи готовят подозрение задержанным по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Напомним, ранее детективы НАБУ установили факты причинения вреда интересам госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудование в чешского акционерного общества Škoda JS в контексте расследования махинаций экс-нардепа Николая Мартыненко.
|
Cсылки по теме:
Мартыненко заявляет, что суд постановил закрыть дело против него. НАБУ продолжает расследование
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.
Глава НАБУ: дело Мартыненко очень сложное, но вывод не за горами
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
НАБУ работает над тем, чтобы Мартыненко получил статус обвиняемого, а не свидетеля - Сытник
// NEWSru.ua // Украина // 18 августа 2016 г.
Онищенко утверждает, что НАБУ устроило в его офисе обыск по делу Мартыненко
// NEWSru.ua // Украина // 16 марта 2016 г.
НАБУ третий раз допросило Жванию по делу Мартыненко
// NEWSru.ua // Украина // 11 марта 2016 г.
В "зоне интересов" НАБУ находятся около 20 чиновников
// NEWSru.ua // Украина // 11 февраля 2016 г.
"Урановое дело" Мартыненко: НАБУ видит убытки на 20 млн долларов
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2016 г.