 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Следователи НАБУ задержали пятерых человек, причастных к нанесению ущерба "Энергоатому" на 30 миллионов
время публикации: 18:59
последнее обновление: 18:59
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Следователи НАБУ задержали пятерых человек, причастных к нанесению ущерба "Энергоатому" на 30 миллионов

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины задержали пять человек, подозреваемых в нанесении ущерба государственному предприятию НАЭК "Энергоатом" на сумму 30 млн грн.

Об этом в понедельник 6 февраля сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди задержанных – один сотрудник "Энергоатома", еще четверо сотрудники частных фирм, которые обеспечили заключение и исполнение договоров по поставкам комплектующих для АЭС по завышенным ценам. При этом разница в ценах превышали рыночные в 18-34 раза.

Следователи готовят подозрение задержанным по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, ранее детективы НАБУ установили факты причинения вреда интересам госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудование в чешского акционерного общества Škoda JS в контексте расследования махинаций экс-нардепа Николая Мартыненко.

facebook

Cсылки по теме:

Мартыненко заявляет, что суд постановил закрыть дело против него. НАБУ продолжает расследование
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.

Глава НАБУ: дело Мартыненко очень сложное, но вывод не за горами
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.

НАБУ работает над тем, чтобы Мартыненко получил статус обвиняемого, а не свидетеля - Сытник
// NEWSru.ua // Украина // 18 августа 2016 г.

Онищенко утверждает, что НАБУ устроило в его офисе обыск по делу Мартыненко
// NEWSru.ua // Украина // 16 марта 2016 г.

НАБУ третий раз допросило Жванию по делу Мартыненко
// NEWSru.ua // Украина // 11 марта 2016 г.

В "зоне интересов" НАБУ находятся около 20 чиновников
// NEWSru.ua // Украина // 11 февраля 2016 г.

"Урановое дело" Мартыненко: НАБУ видит убытки на 20 млн долларов
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 21:40
 Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" устанавливает новые рекорды в международном прокате
// Культура


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 21:40

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017