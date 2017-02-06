Следователи НАБУ задержали пятерых человек, причастных к нанесению ущерба "Энергоатому" на 30 миллионов

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины задержали пять человек, подозреваемых в нанесении ущерба государственному предприятию НАЭК "Энергоатом" на сумму 30 млн грн.

Об этом в понедельник 6 февраля сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди задержанных – один сотрудник "Энергоатома", еще четверо сотрудники частных фирм, которые обеспечили заключение и исполнение договоров по поставкам комплектующих для АЭС по завышенным ценам. При этом разница в ценах превышали рыночные в 18-34 раза.

Следователи готовят подозрение задержанным по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, ранее детективы НАБУ установили факты причинения вреда интересам госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудование в чешского акционерного общества Škoda JS в контексте расследования махинаций экс-нардепа Николая Мартыненко.

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