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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Могерини: ситуация в Украине станет главным вопросом встречи глав МИД стран ЕС
время публикации: 15:00
последнее обновление: 15:00
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Ситуация в Украине будет первым вопросом сегодняшней встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини накануне встречи

Ситуация в Украине будет первым вопросом сегодняшней встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини накануне встречи, пишет Европейская правда.

"Мы начнем обсуждение с ситуации в Украине, где в последние дни наблюдается значительное ухудшение ситуации. Я говорила об этом в пятницу (3 февраля, - ред.) с главой МИД РФ Лавровым, я звонила ему, и вчера я имела возможность пообщаться с заместителем премьер-министра Украины", - сказала Могерини.

По ее словам, министры обсудят эскалацию насилия на Донбассе, продолжающуюся политику ЕС относительно непризнания аннексии Крыма и поддержку полной имплементации Минских договоренностей, поддержку Нормандского формата, работы ОБСЕ, а также выполнение реформ в Украине.

"ЕС и в дальнейшем будет проводить политику непризнания аннексии Крыма и необходимо четкое выполнение Минских соглашений, начиная с прекращения огня. Мы продолжим работать со всеми сторонами, в том числе в нормандском формате, в который входят и Украина и Россия, чтобы найти решение", - сказала она.

Напомним, Евросоюз призвал прекратить боевые действия в Авдеевке, которые считает вопиющим нарушением договоренностей о прекращении огня, предусмотренных Минскими соглашениями.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что обострение ситуации в Авдеевке снова напомнило о продолжающиеся вызовы, которые несет агрессия России на востоке Украины.

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