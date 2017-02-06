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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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МИД: за обстрел украинского Ан-26 возле Змеиного острова России грозит международная ответственность
время публикации: 6 февраля 2017 г., 22:48
последнее обновление: 6 февраля 2017 г., 22:48
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МИД: за обстрел украинского Ан-26 возле Змеиного острова России грозит международная ответственность

Российской Федерации грозит международная ответственность за обстрел украинского самолета Ан-26 Военно-морских сил Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, размещенном 6 февраля 2017 года на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, МИД Украины выразило решительный протест МИД России в связи с очередной провокацией со стороны РФ - обстрелом украинского самолета, совершавшего тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины. "Российской стороне высказано категорическое требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе вооруженные провокации в исключительной (морской) экономической зоне Украины, которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц, расследовать этот инцидент и наказать виновных", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля 2017 года самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины обстреляли над Одесским газовым месторождением в Черном море.

Обстрел велся россиянами в районе острова Змеиный неподалеку от двух украденных у украинского "Черноморнафтогаза" буровых вышек.

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