Оккупированный Симферополь обклеили листовками о "сливе Крыма Москвой".

Об этом в понедельник 6 февраля пишет в Facebook брат народного депутата Украины Мустафы Найема Маси.

"Москва сливает Крым! Предательство Крыма происходит на наших глазах! Трамп передумал снимать санкции с России. Стало известно: в 2017 году Донбасс отойдет к Украине!! Корабли НАТО уже чувствуют себя хозяевами в Черном море! Приезжие уже пакуют чемоданы и отправляют семьи назад! Не дадим за нашей спиной решать нашу судьбу!", - говорится в листовке, подписанной "Наш Крым".

Комментируя их содержание, Найем пишет, что "местное население таки почувствовало "русский мир" на собственной шкуре".

"Прошло почти три года и до них таки дошло то, что мы знали еще на майдане - России мы нужны исключительно в виде послушного и малообразованного быдла", - отметил Найем.

Напомним, ранее пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин призвал украинских политиков и журналистов поддержать патриотов Украины, которые находятся на оккупированной территории.

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