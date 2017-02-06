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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Во время переходного периода на Донбассе не обойтись без "болезненных" уступок - Марчук
время публикации: 16:28
последнее обновление: 16:28
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Украинский политик и дипломат Евгений Марчук считает, что Украине придется пойти на болезненные уступки в конфликте на Донбассе, но не те, которые предлагает предприниматель Виктор Пинчук

Украинский политик и дипломат Евгений Марчук считает, что Украине придется пойти на болезненные уступки в конфликте на Донбассе, но не те, которые предлагает предприниматель Виктор Пинчук.

"Украина неизбежно приближается к болезненному этапу. Мировой опыт подобных конфликтов говорит, что в итоге все приходят к болезненному компромиссу и диапазону уступок. Но не тех, которые предлагал Виктор Пинчук", - цитирует его "Liga.net".

"Речь не идет о компромиссе с боевиками, захарченками и Россией. Не могут быть предметом компромисса вопросы государственной границы, суверенитета, независимой внешней и внутренней политики, а также другие базовые параметры государственности", - добавил он.

По словам переговорщика, уступки будут касаться переходного периода и принципов формирования местных органов власти на этот отрезок времени.

"В эти администрации могут войти представители местного населения, которые оставались на временно оккупированной территории и вынуждены были где-то работать, но они не участвовали в боевых действиях против ВСУ. Центральная власть, обеспечивая функционирование общенационального законодательства, берет на себя вспомогательную роль и привлекает международные инвестиции на восстановление, а рабочие моменты должны решаться местными жителями", - считает Марчук.

Также, по его мнению, уступки могут касаться отвода военной техники с обеих сторон.

"Если государственная граница никогда не может быть предметом компромисса, то особый режим ее функционирования в переходной период может быть предметом для дискуссии, но только в интересах местного населения", - добавил он.

По словам дипломата, причина, по которой до сих пор никто не говорил о подобных уступках, заключается в том, что политик, который их озвучит, поставит крест на своей карьере.

Кроме того, считает Марчук, такой компромисс не пройдет через нынешнюю Верховную Раду.

"Но по-другому скорых результатов мы не дождемся. Ультимативность искренней и праведной патриотической позиции в ряде случаев будет усложнять нам задачу в урегулировании ситуации", - добавил он.

Напомним, Марчук представляет Украину на Минских переговорах в подгруппе безопасности.

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