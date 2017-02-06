От представителя Медведчука в Николаеве требовали признать российскую агрессию. Его спасали несколько экипажей полиции

По инициативе Николаевского отделения возглавляемой Виктором Медведчуком пророссийской общественной организации "Украинский выбор" в понедельник, 6 февраля 2017 года, должна была состоятся конференция, на которой планировалось обсудить Минские соглашения. Конференции так и не судилось начаться, так как в холле перед конференц-залом лидера местной ячейки УВ и депутата облсовета Максима Невинчаного уже поджидали активисты "Азова", "Правого сектора" и участники АТО, информируют Novosti-N.

Разговор с самого начала пошел "на повышенных тонах": "Азов" обвинил Невинчаного в работе на Россию и связях с Путиным. Представитель УВ пытался избежать разговора на эту тему, однако активисты требовали, чтобы он подтвердил, что на востоке есть российская агрессия.

Когда участники запланированной дискуссии попытались покинуть зал, ребята перегородили им дорогу. Невенчанного зажали в кольцо и не выпускали, требуя ответетов на поставленные вопросы.

"Я не хочу с Вами говорить. Вы меня бьете", - отвечал при этом Невинчаный, хотя из проукраински настроенных молодых людей его никто не бил. Была давка, толкотня, однако драки с нанесением ударов и телесных повреждений, судя по видео, в привычном смысле этого слова не было.

Кроме того, Невинчаного просили объяснить деятельность Медведчука, в частности якобы тот факт, что он "запревляет" военную технику российско-террористических войск.

По словам собравшихся, среди них находились в том числе те, чьи близкие погибли в зоне АТО.

После длительно препирания Невенчанного вывели из здания нескольо сотрудников патрульной полиции. Насилие в отношении к национал-патриотам они не применяли.

Напомним, осенью 2016 года Невинчаный оказался в эпицентре скандала с демонстрацией студентам Национального университета имени Сухомлинского провокационного фильма "Те, кто пришли к власти".

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