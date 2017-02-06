Под Черниговом начаты испытания отечественного беспилотника "Лелека-100"

В Государственном научно-испытательном центре Вооруженных Сил Украины, на аэродроме вблизи Чернигова, начались испытания отечественного беспилотного летательного аппарата "Лелека-100".

Об этом в понедельник 6 февраля сообщили на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"Во время испытательных работ планируем оценить массо-габаритные и аэроэргономичные показатели "Лелеки", а также возможности работы оператора комплекса в экстремальных условиях", - рассказал полковник Владимир Дмитриев.

Как отмечается в сообщении, авиакомплекс "Лелека-100" известен еще не слишком широко и нуждается в тщательном изучении, но имеет современное авиационное и радиоэлектронное оборудование, выполняет задания по аэроразведке на больших расстояниях и является более бесшумным и, в отличие от предыдущих разработок, более трудноуловимым для радаров.

Рядом с испытаниями на аэродроме военные выполняли доподготовку инструкторов, которые в ближайшее время отправятся в район АТО, где будут учить операторов другого БПЛА – комплекса А1-С "Фурия" непосредственно в боевых условиях. Тренировочные полеты "Фурии" прошли в сложных погодных условиях при низкой температуре.

По данным Минобороны, комплекс А1-С "Фурия" уже прошел боевое крещение в районе военных действий и имеет положительные отзывы.

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