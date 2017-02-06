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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Генпрокуратура РФ объяснила, почему не хочет задерживать Януковича – СМИ
время публикации: 19:16
последнее обновление: 19:16
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Генпрокуратура РФ заявляет, что отказала Украине во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным

Генпрокуратура РФ заявляет, что отказала Украине во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным.

Об этом заявил официальный представитель российского ведомства Александр Куренной, передают РИА "Новости".

Куренной сказал, что в 2015-2016 годах из Генпрокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича.

В результате указанные ходатайства оставлены без удовлетворения на основании пункта 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче.

Согласно указанной статье конвенции, выдача не осуществляется, если человека обвиняют в совершении политического преступления.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что российское надзорное ведомство отказало Украине в удовлетворении ходатайств в 2015-2016 годах.

В середине января Генеральная прокуратура РФ заявляла, что не получала от компетентных органов Украины запросов о выдаче Виктора Януковича.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 30 января вынес решение о задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича, скрывающегося после бегства из страны на территории России.

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