Генпрокуратура РФ объяснила, почему не хочет задерживать Януковича – СМИ

Генпрокуратура РФ заявляет, что отказала Украине во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным.
Об этом заявил официальный представитель российского ведомства Александр Куренной, передают РИА "Новости".
Куренной сказал, что в 2015-2016 годах из Генпрокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича.
В результате указанные ходатайства оставлены без удовлетворения на основании пункта 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче.
Согласно указанной статье конвенции, выдача не осуществляется, если человека обвиняют в совершении политического преступления.
Представитель Генпрокуратуры уточнил, что российское надзорное ведомство отказало Украине в удовлетворении ходатайств в 2015-2016 годах.
В середине января Генеральная прокуратура РФ заявляла, что не получала от компетентных органов Украины запросов о выдаче Виктора Януковича.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 30 января вынес решение о задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича, скрывающегося после бегства из страны на территории России.
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