Россия вдвое увеличила количество своих "журналистов" на Донбассе

На временно оккупированных территориях Донбасса Россия активизировала информационную кампанию по обвинению Украины в нарушении Минских договоренностей. Об этом сегодня, 6 февраля, в Facebook сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"РФ активизировала информационную кампанию по обвинению Украины в нарушении Минских договоренностей. Для съемок пропагандистских видеороликов об обстановке на Донбассе вдвое увеличено количество специальных групп российских "журналистов", в состав которых входят офицеры Центра информационного противостояния (Новочеркасск) ВС РФ", - говорится в сообщении.
В свою очередь руководитель группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук в Facebook сообщает, что ФСБ "обратилось к руководителям т. н. "казачьих формирований" России с просьбой найти "добровольцев" для отправки в Украину для доукомплектования подразделений боевиков, которые несут потери в ходе эскалации конфликта".
Ранее сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.
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