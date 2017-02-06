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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Холодницкий: правоохранители США помогут отслеживать денежные потоки украинских коррупционеров
время публикации: 15:11
последнее обновление: 15:11
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий во время поездки в США договорился с представителями Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства юстиции о сотрудничестве в расследовании нескольких уголовных дел

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий во время поездки в США договорился с представителями Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства юстиции о сотрудничестве в расследовании нескольких уголовных дел.

"Встречи по линии ФБР и Минюста прошли плодотворно. Суть увидите потом. Мы договорились о сотрудничестве по конкретным уголовным производствам. Они заверили САП и НАБУ в дальнейшей поддержке", - цитирует чиновника "Укринформ".

Он добавил, что среди прочего договорился с американскими правоохранителями о помощи в отслеживании денежных потоков украинских коррупционеров.

В ходе визита в США Холодницкий имел встречи с сенаторами и конгрессменами штата Калифорния, а также с губернатором Джерри Брауном.

"Вместо запланированных пятнадцати минут встреча длилась почти два часа. Там знают об Украине и ее проблемах, разделяют нашу позицию. Мы заручились поддержкой, в том числе и правоохранительной системы", - сказал антикоррупционный прокурор.

В то же время глава САП рассказал, что в составе украинской делегации имел встречу с представителями Госдепартамента США.

"Несмотря на смену президента, в Госдепе выразили поддержку Украине. Не все так апокалиптично, как нам рассказывали после победы Трампа. Поэтому это придает оптимизма", - отметил Холодницкий.

Напомним, Холодницкий находился в США с 20 января по 4 февраля.

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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

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