Суд признал Химикуса пострадавшим от действий Пашинского, - адвокат

Печерский районный суд Киева признал Вячеслава Химикуса, подстреленного депутатом от "Народного Фронта" Сергеем Пашинским, потерпевшим.
Об этом в понедельник 6 февраля на своей странице в Facebook написала адвокат потерпевшего Марина Паринова, обнародовав копию определения суда.
"Друзья, мы получили полный текст определения, принятого Печерским районным судом 1 февраля. Суд констатировал, что Вячеслав Химикус имеет статус потерпевшего. Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы относительно ознакомления с материалами досудебного расследования", - сообщила она.
Тем не менее, по словам адвоката, прокуратура Киевской области продолжает утверждать, что Химикус не является потерпевшим.
Как сообщалось, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел инцидент на дороге между народным депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Тогда Пашинский ранил своего оппонента из огнестрельного оружия.
|
Cсылки по теме:
Депутаты фракции "Самопомич" хотят, чтобы с Пашинского сняли неприкосновенность
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
Пашинский: семье Химикуса может грозить опасность из-за Портнова
// NEWSru.ua // Украина // 16 января 2017 г.
Следствие проведёт одновременный допрос всех участников "дела Пашинского"
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.
Пашинский об инциденте со стрельбой: я сделал всё правильно
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Пашинский и подстреленный им мужчина рассказали подробности инцидента со стрельбой
// NEWSru.ua // Украина // 2 января 2017 г.