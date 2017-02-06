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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Суд признал Химикуса пострадавшим от действий Пашинского, - адвокат
время публикации: 23:03
последнее обновление: 23:03
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Печерский районный суд Киева признал Вячеслава Химикуса, подстреленного депутатом от "Народного Фронта" Сергеем Пашинским, потерпевшим.

Об этом в понедельник 6 февраля на своей странице в Facebook написала адвокат потерпевшего Марина Паринова, обнародовав копию определения суда.

"Друзья, мы получили полный текст определения, принятого Печерским районным судом 1 февраля. Суд констатировал, что Вячеслав Химикус имеет статус потерпевшего. Это и стало основанием для удовлетворения нашей жалобы относительно ознакомления с материалами досудебного расследования", - сообщила она.

Тем не менее, по словам адвоката, прокуратура Киевской области продолжает утверждать, что Химикус не является потерпевшим.

Как сообщалось, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел инцидент на дороге между народным депутатом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. Тогда Пашинский ранил своего оппонента из огнестрельного оружия.

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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  
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