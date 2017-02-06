Британский фотограф, которого ранили в Авдеевке, поблагодарил за поддержку

Британский фотожурналист и документалист Кристофер Нунн, который получил ранения в Авдеевке, поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо за добрые пожелания, я выздоравливаю, но пожалуйста, это не обо мне, это касается тысяч людей, которые умерли или страдают на этой тупой войне", – написал Нунн в Twitter.

Он также призвал не забывать, что война на Донбассе продолжается.

"Впечатлен поддержкой и очень благодарен, но пожалуйста, не забывайте, что этот ужас на Донбассе продолжается. Эта война должна прекратиться немедленно", – написал фотожурналист.

Как сообщалось, 2 февраля британский фотограф Нанн и подполковник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин пострадали в результате обстрела боевиками Авдеевки. Фотографа с травмой глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.Мечникова в Днипро.

Украинские врачи сумели сохранить зрение британскому фотожурналисту.

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