Британский фотограф, которого ранили в Авдеевке, поблагодарил за поддержку

Британский фотожурналист и документалист Кристофер Нунн, который получил ранения в Авдеевке, поблагодарил всех за поддержку.
"Спасибо за добрые пожелания, я выздоравливаю, но пожалуйста, это не обо мне, это касается тысяч людей, которые умерли или страдают на этой тупой войне", – написал Нунн в Twitter.
Он также призвал не забывать, что война на Донбассе продолжается.
"Впечатлен поддержкой и очень благодарен, но пожалуйста, не забывайте, что этот ужас на Донбассе продолжается. Эта война должна прекратиться немедленно", – написал фотожурналист.
Как сообщалось, 2 февраля британский фотограф Нанн и подполковник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин пострадали в результате обстрела боевиками Авдеевки. Фотографа с травмой глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.Мечникова в Днипро.
Украинские врачи сумели сохранить зрение британскому фотожурналисту.
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