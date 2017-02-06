Насиров получил выговор за поездку на инаугурацию Трампа

Министр финансов Украины Александр Данилюк инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности главы ГФС Романа Насирова. Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет 112 канал.
"За систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Второй выговор – это увольнение", - сказал Данилюк.
Также Данилюк намерен обратиться в Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по противодействию коррупцию по поводу поездки главы ГФС Романа Насирова в СШАна инаугурацию президента Дональда Трампа.
"Где находится глава ГФС? В Америке. Вместо того чтобы реализовывать задания, он занимается самопиаром. Он поехал в отпуск, не согласовав это с министром финансов и премьером. Это грубое нарушение. Он поехал на инаугурацию президента США, а это недешевое удовольствие", - сказал глава Минфина.
Он считает, что антикоррупционные ведомства должны проверить, задекларировал стоимость билета на инаугурацию.
"А если нет, если это было бесплатно, я хочу спросить, почему именно его приглашают. Законодательство запрещает принимать такие подарки и такие услуги. Я должен обратиться в НАПК и НАБУ, чтобы они проанализировали эту ситуацию", - сказал Данилюк.
Отметим, экс-глава Службы разведки Украины и глава Высшего совета народных сборов Николай Маломуж рассказал, что билет на инаугурацию Трампа стоит от 10 до 100 тысяч долларов.
На инаугурацию Трампа також літав скандальный экс-председатель Центральной избирательной комиссии Украины, нардеп Сергей Кивалов.
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