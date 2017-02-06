Пограничники спасли мужчину от бешеного волка

В селе Задериевка Репкинского района Черниговской области пограничники спасли мужчину, на которого напал бешеный волк. Об этом на своем сайте сообщила Государственная пограничная служба.
Крики о помощи военнослужащие услышали, находясь дома после службы. Когда выбежали, увидели, что волк загрызает местного жителя, который от укусов уже находится в тяжелом состоянии. Обезвредить волка пограничникам пришлось голыми руками и с помощью ножа. Борясь с животным, они тоже получили многочисленные раны коленных и локтевых суставов, а также предплечья.
Все трое немедленно были доставлены в местную больницу для обследования и оказания помощи. На сегодня состояние здоровья местного жителя и военнослужащих удовлетворительное.
О нападении волка пограничники информировали соседние подразделения, взаимодействующие органы и представителей санэпидемстанции.
Этой зимой в селе Неданчичи того же Репкинского района волки загрызли почти 20 дворовых собак. Сельский совет принял решение выплачивать охотникам по 500 грн за каждую голову убитого волка.
Ранее в Днепровском районе Киева ввели карантин из-за бешенства домашней кошки.
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