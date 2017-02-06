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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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В Макеевке оккупанты размещают свою артиллерию, прикрываясь детской площадкой и больницей
время публикации: 18:45
последнее обновление: 18:45
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В оккупированной Макеевке российско-террористические войска обстреливают украинские позиции из жилых кварталов, прикрываясь объектами социальной инфраструктуры и жилыми домами
В оккупированной Макеевке российско-террористические войска обстреливают украинские позиции из жилых кварталов, прикрываясь объектами социальной инфраструктуры и жилыми домами
В оккупированной Макеевке российско-террористические войска обстреливают украинские позиции из жилых кварталов, прикрываясь объектами социальной инфраструктуры и жилыми домами

В оккупированной Макеевке российско-террористические войска обстреливают украинские позиции из жилых кварталов, прикрываясь объектами социальной инфраструктуры и жилыми домами. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, которые также сделали фотографии соответствующего артиллерийского расчета, передает "Четвертая власть".

Как видно на снимке, боевики расположились возле известного макеевского долгостроя в Червоногвардейском районе. Это недостроенный квартал монолитных домов, расположенный в микрорайоне Восточный, строительство которого было прекращено еще в 90-х годах.

На снимке хорошо видно детскую площадку, вблизи которой остановился артиллерийский расчет.

Кроме того, как отмечается на схеме, боевики расположились вблизи иинтерната, больницы и детского садика, таким образом надеясь вызвать ответный огонь ВСУ по этим объектам.

В социальных сетях макеевчане пишут, что местные жители вышли к боевикам и потребовали, чтобы они переместили свои позиции в другое место. "Насколько правдива эта информация, и удалось ли жителям убедить боевиков уехать в другое место - установить пока не удалось", - отмечает издание.

По данным мониторингового проекта "СтопТеррор", оккупационную администрацию Макеевки возглавляет Валерий Ляховец 1955 года рождения, сделавший свою карьеру еще при "регионалах". С 2001 года по 2004 год мужчина состоял на службе в Донецкой областной государственной администрации, где он работал первым заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства; c 2004 года по 2014 год - заместитель городского головы Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

В сентябре минувшего года Ляховец "назначил" своим первым "заместителем" "регионала" Владимира Мешу.

До российского вооруженного вторжения Меша занимал должность руководителя Кировского района Донецка. После в рамках сотрудничества с пророссийской террористической организацией "ДНР" возглавил Калининский район Донецка.

К управлению Кировским районом Меша приступил в 2010 году - после выборов в городской, областной и районные совета Донецка, в которых он участвовал от Партии регионов.

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