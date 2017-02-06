Украинский "Руслан" доставил в зону вечной мерзлоты самый большой авиадвигатель для ремонта сломавшегося "Боинга"

Самолет компании "Авиалинии Антонова" Ан-124 "Руслан" с бортовым номером UR-82007 выполнил доставку самого крупного авиадвигателя в зону вечной мерзлоты.

Как сообщили в ЦТС, двигатель General Electric GE90 для Boeing 777-300ER авиакомпании Swiss Airlines был доставлен в аэропорт канадского города Икалуит из швейцарского Цюриха.

Пункт назначения Икалуит находится на берегу Северного Ледовитого океана в зоне вечной мерзлоты. На момент приземления Ан-124 температура здесь составляла -29 градусов по Цельсию.

Доставку в канадский Икалуит необходимо было выполнить в силу того, что ранее Boeing авиакомпании Swiss Airlines совершил в местном аэропорту аварийную посадку из-за отказа одного из двигателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года украинский самолет Ан-225 "Мрия" установил новый рекорд при перевозке груза весом в 182 тонны, доставив из Сан-Паулу (Бразилия) в Сантьяго (Чили) электротурбину весом 155 тонн, которая находилась в специальной 27-тонной конструкции.

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