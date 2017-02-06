Житель Луганска пытался вывезти в Россию более 1,5 млн рублей в карманах

Житель Луганска пытался провезти через украино-российскую границу более 1,5 млн рублей, спрятанных в карманах куртки. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что пограничники Харьковского отряда совместно с представителями фискальной службы выявили нарушителя, который на автомобиле "Фольксваген" следовал в Россию.

"В ходе погранично-таможенного оформления транспортного средства сотрудники отдела пограничной службы "Волчанск" обратили внимание на 29-летнего водителя. Житель Луганска заметно волновался, поэтому было принято решение провести углубленную проверку. При осмотре выяснилось, что мужчина пытался переместить через границу 1 695 000 рублей РФ. Все средства украинец положил в карманы своей куртки", - говорится в сообщении.

На данный момент мужчина, автомобиль и валюта переданы представителям фискальной службы. Продолжается проверка.

Ранее сообщалось, что после повышения зарплат пограничники стали брезговать взятками.

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