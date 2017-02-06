Возле Авдеевки боевые действия длились 11 часов. Попыток штурма не было

Шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины ранены в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, погибших нет. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Больницы Донецка переполнены ранеными боевиками



Противник применял тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, на всех направлениях. На Луганском боевики расширили географию боевых действий, обстреливая Желтое, Крымское, участок Катериновка - Троицкое. В Попаснянском и Новоайдарском районах НВФ применили минометы, дважды стреляли из БМП. Всего за сутки на Луганском направлении зафиксировано 15 обстрелов, 5 из них с применением тяжелого вооружения.

На Донецком направлении в Авдеевке боевые действия велись 11 часов с перерывали. Штурмовых действий боевики не предпринимали, но продолжали применять тяжелое вооружение, повредив 12 жилых домов. Неспокойно было также на Светлодарской дуге, шахте "Бутовка", в Донецком аэропорту.

"Силы АТО были вынуждены открывать огонь в ответ", - отметил спикер Минобороны.

Всего за сутки на Донецком направлении зафиксировано 26 обстрелов, 17 из них с применением тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении во всех "горячих точках" противник также применял тяжелое вооружение. Боевики выпустили по позициям сил АТО свыше 180 минометных мин, 55 артиллерийских снарядов и 30 танковых. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 23 обстрела, 19 из них – из тяжелого вооружения.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Больницы Донецка переполнены ранеными боевиками



В связи со значительными потерями российских оккупационных войск лечебные заведения во временно оккупированном Донецке переведены на усиленный режим работы, однако оккупационная администрация ввела ограничение на оказание медицинской помощи гражданскому населению. Об этом сегодня сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Существенные потери российских оккупационных войск привели к переполнению лечебных учреждений Донецка, которые переведены на усиленный режим работы. С целью организации медицинского обеспечения военнослужащих администрацией введено ограничение на оказание медицинской помощи гражданскому населению", - отмечается в сообщении.

В ГУР также сообщили, что у боевиков из подразделения 1 АК (Донецк) ВС РФ увеличилось количество заболеваний кишечным гриппом.

"В подразделениях 1 АК (Донецк) ВС РФ из-за отсутствия надлежащего медицинского обеспечения наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Отмечается увеличение количества заболеваний военнослужащих в 100 отдельной мотострелковой бригаде (Донецк) 1 АК ВС РФ, которые медицинским персоналом диагностируются как кишечный грипп", - отметили в разведке.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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