Стало известно, сколько зарабатывают Гройсман и министры

В правительстве Украины министры получают примерно одинаковую заработную плату с главой Кабмина Владимиром Гройсманом, их ставка составляет 35 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщил госсекретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко, передает "Громадське радіо".
По его словам, работники секретариата Кабмина получают от 9 до 12 тысяч гривен в месяц, руководители департаментов - от 12 до 15 тысяч гривен.
"У меня оклад - 13 тысяч гривен. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет - это 34% от оклада, еще может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения - правительство", - сказал госсекретарь.
Как отмечает Бондаренко, добавив все надбавки, его заработная плата составит около 20 тысяч гривен.
Напомним, что в соответствии с решением Верховной Рады, новый минимум заработной платы с 1 января 2017 составит 3200 грн.
Также сообщалось, что зарплаты работников прокуратуры повысят на 61%.
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