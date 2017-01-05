Суд наказал штрафом вымогателей взятки за должность в НАБУ

Трое задержанных за вымогательство 10 тысяч долларов у кандидата на должность детектива Национального антикоррупционного бюро заключили соглашения с прокурором о признании виновности.

Печерский райсуд Киева 29 декабря 2016 года постановил оштрафовать на 25,5 тысяч гривен каждого из этих граждан Украины – уроженцев Грозного (РФ), г. Зугрес и с. Якубовка (Украина).

13 декабря обвиняемые заключили соглашение о признании виновности с прокурором Довганем А.И., который является начальником управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генпрокуратуры.

Согласно соглашению с прокурором, каждый из осужденных должен заплатить штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 500 грн.

Стороны пришли к согласию касательно обвинений по ч.2 ст. 28 УКУ – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, а также по ч.2 ст. 369-2 УКУ – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение или обещание повлиять за предоставление такой выгоды.

Троих граждан задержали 1 ноября 2016 года в момент передачи части денежных средств.

Это произошло после того, как с заявлением в НАБУ о вымогательстве взятки обратился кандидат на должность детектива.

За вознаграждение злоумышленники обещали влияние на принятие решения первым заместителем директора Национального антикоррупционного бюро как главой первой конкурсной комиссии. Установлено, что один из задержанных выдавал себя за сотрудника НАБУ, используя псевдоудостоверение работника бюро.

Зафиксировано два факта передачи средств: 20 октября и 1 ноября 2016 года – в суши-баре и ресторане в центре Киева. Сперва 1 тысячу долларов, потом еще 4 тысячи долларов.

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