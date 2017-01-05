Укроборонпром готов полностью закрыть потребности армии в беспилотниках

Киевское предприятие Меридиан им. С. Королева готово к серийному производству беспилотного комплекса БпАК-МП-1 в количестве более 100 единиц в год. Об этом говорится в сообщении Укроборонпрома.

Комплекс разрабатывался и внедрялся в производство совместно с учеными Национального Университета Киевский Политехнический Институт.

"За этот год мы полностью наладили его производство и готовы обеспечивать армию более 100 беспилотниками в год – именно для этого на предприятии была развернута специальная производственная линия", – сообщил глава предприятия-производителя Вячеслав Проценко.

Комплекс БпАК-МП-1 состоит из трех беспилотников, наземной станции управления и наблюдения, антенной системой и заряжающих устройств. В 2016 было изготовлено 11 таких комплексов, то есть 33 беспилотники и сопровождающая техника.

В случае заказа предприятие способно расширить выпуск до 200 БпЛА в год и полностью закрыть потребность армии в беспилотниках такого класса.

Ранее в Генштабе жаловались, что американские беспилотники непригодны в условиях конфликта на Донбассе.

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