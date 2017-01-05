Украинцам советуют теплее одеваться. Кличко обещает разогреть батареи пожарче

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий, в частности о снижении температуры. Об этом, ссылаясь на данные Гидрометцентра, сообщает в четверг пресс-центр ГСЧС.

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На Закарпатье лавина сошла на трассу



"В результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см", - говорится в сообщении.

В Одесской и Николаевской областях до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях гололед на проводах, деревьях и дорогах.

В Киеве снега прибавится на 10-15 см, ожидается снижение минимальной температуры до 15-18 С.

В то же время, по прогнозам синоптиков, 9 января 2017 года ожидается ослабление и прекращение опасных явлений.

В западных и северных областях резкое понижение температуры воздуха до 11-16 С, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25 С мороза.

Кроме того, 5-6 января в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатья существует угроза оползней снега на дороги.

5 января в западных, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. На дорогах страны гололедица.

У Кличко обещают лучше греть киевлян



Теплоснабжающие организации столицы повысят температуру теплоносителя, чтобы обеспечить надлежащую температуру отопления в домах в связи с прогнозируемым 6-7 января похолоданием. Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

"Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов. Если коммунальщики не будут выполнять свои обязанности - будут проводиться служебные проверки с последующими выводами и кадровыми решениями", - подытожили в КГГА.

Ранее уже сообщалось, что во многих городах уже открыли десятки пунктов обогрева.

В Закарпатской области 4 января было зафиксировано схождение двух лавин.

В свою очередь Николаевщина готовится перекрыть все дороги государственного и местного значения сразу после начала снегопада. Поэтому водителей просят учесть это обстоятельство и не выезжать 6 января.

На Закарпатье лавина сошла на трассу



В четверг утром около 200 кв. м снега сошло на трассу государственного значения возле с.Деловое на Раховщине. Движение по одной полосе перекрыто, спасатели расчищают дорогу от снега. Об этом сообщает Укравтодор.

"На Закарпатье вновь сошла лавина - сегодня в 05.01.2017 г., около 08:00 произошел сход снежной лавины в объеме 200 кв.м на автомобильную дорогу государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, около с.Деловое Раховского р-на. Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществляется по другой полосе. Дорогу от снега расчищает фронтальный погрузчик", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий после схода вчерашних лавин. Первый произошел в 15:30 на автомобильную дорогу местного значения Нересница - Широкий Луг Тячевского р-на около с.Широкий Луг. Объем лавины свыше 75 кв. м снега, перекрыто 12 м дороги. В данный момент движение транспорта по одной полосе обеспечено.

Второй сход произошел вчера в 16:40 часов на автомобильную дорогу Т-07-20 Междугорья - Колочава - Буштино, около с. Ольшаны Хустского р-на. Объем лавины около 2000 кв. м снега. Движение автотранспорта перекрыто полностью. Над расчисткой дорог от снежных завалов работает спецтехника.

Как сообщалось, вчера лавина накрыла 4 авто, в которых находились 11 человек. Люди выбрались из машин самостоятельно.

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