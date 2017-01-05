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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 5 января 2017 г.
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В Украину идёт циклон: принесёт метели и штормовой ветер. На юге могут перекрыть дороги
время публикации: 07:29
последнее обновление: 07:53
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Циклон с юго-запада Европы переместится на юг и восток Украины
"На юге и востоке - зона АТО! - в пятницу, 6 января, выпадет мокрый снег, будет лить дождь, налипание мокрого снега, очень сложная ситуация на дорогах, там, где снег - метели и штормовой ветер до 15-24 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптика
Кроме того, Диденко рассказала, что сегодня основные осадки переместились на северную часть Украины

Циклон с юго-запада Европы переместится на юг и восток Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, этот циклон принесет существенное осложнение погодных условий.

"На юге и востоке - зона АТО! - в пятницу, 6 января, выпадет мокрый снег, будет лить дождь, налипание мокрого снега, очень сложная ситуация на дорогах, там, где снег - метели и штормовой ветер до 15-24 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптика.

Кроме того, Диденко рассказала, что сегодня основные осадки переместились на северную часть Украины.

"На дорогах ситуация усложняется, будьте осторожными", - предупредила она.

Напомним, в Украине 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры в 15 областях ночью до 13-19 С мороза, местами до 20-26 С мороза, днем до 11-17 С мороза.

Во многих городах уже открыли десятки пунктов обогрева.

В Киеве для уборки дорог от снега задействованы 263 единицы снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе КГГА.

"Дорожники продолжают в усиленном режиме расчищать столичные дороги и улицы от снега. Так, в связи с усилением осадков было увеличено количество спецтехники, привлеченной к работе на улично-дорожной сети столицы", - отмечается в сообщении.

Уборка снега на остановках общественного транспорта и тротуарах, которые закреплены за предприятиями корпорации "Киевавтодор", осуществляют 55 бригад по ручной уборке в составе 403 человек.

В Закарпатской области 4 января зафиксировано схождение двух лавин.

В свою очередь Николаевщина готовится перекрыть все дороги государственного и местного значения сразу после начала снегопада. Поэтому водителей просят учесть это обстоятельство и не выезжать 6 января.

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