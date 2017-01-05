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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 5 января 2017 г.
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На Одесчине возле воинской части обнаружили тайник с боеприпасами
время публикации: 12:15
последнее обновление: 14:36
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На Одесчине возле воинской части обнаружили тайник с боеприпасами

В Одесской области возле воинской части правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами. Как сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, 4 января во время отработки оперативной информации оперативники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами в пригороде Одессы.

"Тайник был оборудован вблизи места расположения одной из воинских частей, которая недавно прошла ротацию в зоне проведения АТО. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 1572 патрона калибра 7,62 мм, около 1 кг артиллерийского пороха и 3 дымовых шашки", - рассказали в пресс-службе.

Боеприпасы изъяты и переданы для проведения экспертиз с целью установления военных подразделений, из которых они были похищены.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, устанавливаются лица, причастные к транспортировке указанных средств поражения в Одесскую область.

Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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