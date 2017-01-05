Боевики ведут обстрелы на всех направлениях, один боец АТО ранен

В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе боевики в течение сегодняшнего дня 14 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец получил ранения.

Об этом в четверг 5 января говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Так, в течение дня боевики обстреливали украинских военных на всех направлениях.

В частности, из минометов и гранатометов на Луганском направлении обстреляли Новозвановку, Талаковку и Новотроицкому.

На Мариупольском направлении – Павлополь, Марьинку, Водяное и Новотроицкое.

На Донецком – Троицкое, Луганское и Авдеевку.

"Всего зафиксировано 14 обстрелов. Один наш военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Светлодарской дуге.

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