Шимкив: процесс реформ в Украине продвигается вперед

Заместитель главы Администрации президента секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив считает, что процесс реформ в стране продвигается вперед. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По его мнению, нынешней команде реформаторов удалось заложить определенный "фундамент", но чтобы стало "хорошо", должен пройти процесс.

"Реформаторами нас будут считать во времени. Вопрос сейчас – мы пытаемся заложить фундаменты изменений, процессов, которые происходят в стране", – говорит Шимкив.

Он не согласен с мнением, что судебная реформа была провалена:

"Судебная реформа. Принятые необходимые законодательные акты. Сейчас идет отбор – супер! Куча народу не хочет подаваться, потому что понимает, что это вопрос прозрачности. Мы закладываем основу нового органа. Это значительно длительный процесс", – отметил Шимкив.

"Мы привыкли смотреть на историю – "год", а по каждому году есть вот такой этап. Если мы посмотрим на много исторических актов в других странах, реформах, эпохах, там всегда будет промежуток времени, в который эта трансформация происходила", – отмечает заместитель главы АП.

"Сегодня время спрессовано, и есть много факторов, которые влияют. Поэтому я категорически не согласен с тем, что" все пропало". Мы заложили во многих направлениях основания. От НБУ вдо НАБУ", – добавил Шимкив.

Ранее Дмитрий Шимкив отметил, что к наиболее динамическим реформам по показателю восприятия населением относятся реформа закупок, децентрализации, антикоррупционная и реформа национальной безопасности и обороны.

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