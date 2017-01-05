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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 5 января 2017 г.
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От гриппа скончались уже шесть человек

время публикации: 08:01
последнее обновление: 08:01
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За прошедшую неделю - с 25 декабря по 1 января - в Украине зарегистрировано шесть летальных случаев из-за гриппа

За прошедшую неделю - с 25 декабря по 1 января - в Украине зарегистрировано шесть летальных случаев из-за гриппа, информирует пресс-служба Минздрава.

"На минувшей неделе зарегистрировано 3 летальных случаев от гриппа в Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, на прошлой неделе интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и в Киеве. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели ниже эпидемического уровня.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской, наименьший – в Луганской областях.

Отмечается, что с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года показатель заболеваемости среди населения был на 12% меньше предыдущего, тенденция к росту заболеваемости уменьшилась. Специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях.

Напомним, в прошлом эпидсезоне от гриппа скончались около 400 украинцев.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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