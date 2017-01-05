СБУ не может запретить Додону въезд в Украину за слова про "российский Крым"

Служба безопасности Украины не может запретить въезд в страну президенту Молдовы Игорю Додону за его высказывания о том, что Крым является российским.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "РБК-Украина".

"СБУ заявила, что на Додона, как президента страны, распространяется особый статус пересечения границы, в частности, он не должен проходить регистрацию", - отмечается в сообщении.

Напомним, до своего избрания Додон заявлял, что Крым принадлежит РФ. Затем он заявил, что Молдова должна иметь хорошие отношения с соседними государствами, а отношения с Украиной будут наилучшими.

Добавим, что 3 января Служба безопасности Украины направила письмо в адрес МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Украину за ее слова о том, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной".

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