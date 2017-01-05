Савченко заявила, что понимала действия "Беркута" на Майдане: у них был приказ

Народный депутат Надежда Савченко понимала действия "Беркута" на Евромайдане, потому что у них "был приказ". Об этом она рассказала в интервью "Эхо Москвы".
Нардеп отвечала на вопрос о том, что она делала на Евромайдане.
"Я понимала одно: я военнослужащий. То есть я не милиция, я не внутренние войска. При этом я всегда остаюсь народом. И моя функция как армии, конечно же, защищать народ от внешнего врага. То есть получается, народ – это и милиция, и те люди, которые на Майдане", – заявила Савченко.
Она уточнила, что для нее "не было разницы", потому что она – человек системы, военной какой-то структуры, которая "больше понимала тот же "Беркут".
"Почему? Потому что у них есть приказ. Этого многие тогда не могли понять: "Вот, почему они не с народом? Бросили бы это все". А сейчас, вот, армия стоит и ждет. Вот почему они не воюют, да?.. Но у них есть приказ", – сказала Савченко.
Ранее Савченко сделала ряд скандальных заявлений о амнистии боевикам, изменениях в Конституцию и отношению к Украинской повстанческой армии (УПА).
7 декабря Савченко тайно, вопреки переговорной линии Украины, встретилась с главарями боевиков в Минске. Во встрече также принимал участие представить в гуманитарной подгруппе от РФ.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласованной. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.
Сначала Савченко заявляла, что на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря она объявила о "договоренности" об обмене пленными в пропорции 1 к 4.
А в СБУ отметили, что кулуарно обсуждались вопросы "не только заложников, а также вопросы амнистии и снятия экономических санкций".
После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и украинской делегации в ПАСЕ.
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