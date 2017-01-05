 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 5 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Савченко заявила, что понимала действия "Беркута" на Майдане: у них был приказ
время публикации: 10:45
последнее обновление: 12:23
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Савченко заявила, что понимала действия "Беркута" на Майдане

Народный депутат Надежда Савченко понимала действия "Беркута" на Евромайдане, потому что у них "был приказ". Об этом она рассказала в интервью "Эхо Москвы".

Нардеп отвечала на вопрос о том, что она делала на Евромайдане.

"Я понимала одно: я военнослужащий. То есть я не милиция, я не внутренние войска. При этом я всегда остаюсь народом. И моя функция как армии, конечно же, защищать народ от внешнего врага. То есть получается, народ – это и милиция, и те люди, которые на Майдане", – заявила Савченко.

Она уточнила, что для нее "не было разницы", потому что она – человек системы, военной какой-то структуры, которая "больше понимала тот же "Беркут".

"Почему? Потому что у них есть приказ. Этого многие тогда не могли понять: "Вот, почему они не с народом? Бросили бы это все". А сейчас, вот, армия стоит и ждет. Вот почему они не воюют, да?.. Но у них есть приказ", – сказала Савченко.

Ранее Савченко сделала ряд скандальных заявлений о амнистии боевикам, изменениях в Конституцию и отношению к Украинской повстанческой армии (УПА).

7 декабря Савченко тайно, вопреки переговорной линии Украины, встретилась с главарями боевиков в Минске. Во встрече также принимал участие представить в гуманитарной подгруппе от РФ.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласованной. Савченко вызвали в СБУ на допрос, где она подтвердила факт таких переговоров.

Сначала Савченко заявляла, что на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря она объявила о "договоренности" об обмене пленными в пропорции 1 к 4.

А в СБУ отметили, что кулуарно обсуждались вопросы "не только заложников, а также вопросы амнистии и снятия экономических санкций".

После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и украинской делегации в ПАСЕ.

facebook

Cсылки по теме:

Бойцам АТО рассылают фейковые призывы от Савченко "не стрелять в братский народ"
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

Савченко хочет встречи с главарями ОРДЛО в Киеве
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

Савченко представила свою общественную платформу РУНА
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2016 г.

Оккупанты обещают отпустить двух пленниц и пиарят на этом Савченко
// NEWSru.ua // Украина // 26 декабря 2016 г.

Савченко обратилась к Порошенко из-за "бракованных БТР"
// NEWSru.ua // Украина // 4 октября 2016 г.

Савченко прекратила голодовку, поужинав в США
// NEWSru.ua // Украина // 19 сентября 2016 г.

Тимошенко попросила не "юзать" Савченко
// NEWSru.ua // Украина // 25 августа 2016 г.

Савченко призвала закончить "бардак под названием АТО"
// NEWSru.ua // Украина // 5 августа 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:36
 В Украину прибыли первые 80 тысяч тонн азербайджанской нефти
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 5 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:36

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017