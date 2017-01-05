Боевики установили рекорд по обстрелам. Горячее всего – на Светлодарской дуге и в Авдеевской промзоне

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Светлодарской дуге. Об этом сегодня, 5 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Количество обстрелов возросло до 52, что является рекордным показателем в новом, 2017 году. Тяжелое вооружение противник применял на всех трех направлениях.

Разведка: в оккупационных войсках – упадок боевого духа



Так, на Луганском направлении основные боевые действия велись на участке фронта Новозвановка - Троицкое, за сутки на этих рубежах бандформирования выпустили по позициям сил АТО почти 50 минометных мин и 4 артиллерийских снаряда.

Параллельно с тяжелым вооружением на этом участке фронта противник широко применял гранатометы различных систем и пулеметы. Дважды режим тишины противник нарушал в Станице Луганской. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 16 вражеских обстрелов, из них половина - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении на Светлодарскую дугу приходится половина всех случаев нарушения перемирия за среду на этом направлении. Каждый из семи вражеских обстрелов позиций сил АТО вблизи н.п. Луганское продолжался в среднем один час. Наравне с легким вооружением, противник широко применял минометы и вооружения на БМП.

Две мощные перестрелки продолжительностью 2 часа каждая состоялись в Авдеевский промзоне сразу после захода солнца. Также дважды враг нарушил режим прекращения огня в соседней с Авдеевкой Крутой Балке. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 - с применением минометов.

На Мариупольском направлении спокойно было на участке фронта Марьинка - Красногоровка. Зато боевые действия переместились на юг , на линию Павлополь - Гнутово - Талаковка - Лебединское - Водяное - Широкино. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел, в том числе 4 - с применением тяжелого вооружения.

Разведка: в оккупационных войсках – упадок боевого духа



Среди российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях наблюдается потеря мотивации продолжать службу в передовых подразделениях оккупационных войск. Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Продолжается снижение уровня укомплектованности личным составом передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ в результате недовольства военнослужащих условиями службы и потери мотивации к ее продолжению, что вынуждает командование российских войск применять дополнительные меры для комплектования вакантных должностей", - информируют украинские разведчики.

В частности, по их данным, с 3 января представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ совместно с террористическим формированием “МГБ ДНР" начаты мероприятия по принудительному привлечению к боевым действиям в составе передовых подразделений 1 армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ личного состава т.н. "республиканских силовых структур".

"Как правило, в передовые подразделения военнослужащие направляются с целью перевоспитания, из числа тех, кто каким-либо образом проявил недовольство деятельностью российских оккупационных войск и местной власти или без оформления разрешения ФСБ РФ находился на территории, подконтрольной Украине", - отметили в разведке.

Также, по данным ГУР Минобороны, усиливается недовольство среди личного состава неудовлетворительными условиями несения службы в подразделениях 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск), 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск), 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка), отдельной артиллерийской бригады (Хрустальный) и 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ.

"Командный состав, прибывший по ротации с территории РФ, занимается улучшением собственного материально-финансового состояния за счет местного населения и подчиненного личного состава, что приводит к почти ежедневному ухудшению организации несения службы личным составом на передовых позициях", - заявили в разведке.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

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