У Ле Пен отреагировали на возможный запрет въезда в Украину

В штабе кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявили, что она не намерена посещать Украину. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.
"Марин Ле Пен не намерен ехать туда (в Украину). Эта проблема будет решена по дипломатическим каналам, когда она станет президентом Франции", - выразил уверенность представитель лидера французской ультраправой партии в ответе на запрос Reuters.
Как сообщалось, Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной", поскольку она убеждена, что на референдуме "люди проголосовали за то, чтобы присоединиться к России".
В связи с этим Служба безопасности Украины направила письмо в МИД по поводу запрета въезда кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен в Украину.
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