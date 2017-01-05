Харьковская прокуратура закрыла дела против лидера "Оплота" Жилина

Харьковская прокуратура закрыла уголовные производства против лидера организации "Оплот" Евгения Жилина, убитого в сентябре 2016 года.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНИАН.
По данным прокуратуры, официальное подтверждение факта смерти гражданина Украины Жилина поступило из России в конце 2016 года.
В связи со смертью подозреваемого уголовные производства были закрыты 28 декабря 2016 года.
Как сообщалось, 19 сентября 2016 года на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области Российской Федерации в ресторане "Ветерок" киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин.
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