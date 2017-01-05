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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 5 января 2017 г.
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В Украине вступил в силу закон о Высшем совете правосудия
время публикации: 09:35
последнее обновление: 09:35
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В Украине сегодня, 5 января, вступил в силу закон о Высшем совете правосудия. Закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 4 января

В Украине сегодня, 5 января, вступил в силу закон о Высшем совете правосудия. Закон был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 4 января.

3 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия", который был принят Верховной Радой 21 декабря 2016 года.

Документом определяется, что Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе. Высший совет правосудия является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины. Высший совет правосудия, в частности вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; осуществляет функции главного распорядителя средств госбюджета для финансового обеспечения своей деятельности; принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 избирает Съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих назначает президент, двух выбирает ВР, двух избирает Съезд адвокатов Украины, двух избирает Всеукраинская конференция прокуроров, еще двух избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности. Размер вознаграждения члена ВСП устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5.

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Cсылки по теме:

"Голос Украины" опубликовал закон о Высшем совете правосудия
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

Высший совет правосудия может ускорить рассмотрение дел "судей Майдана" - адвокат
// NEWSru.ua // Украина // 4 января 2017 г.

Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

Президент подписал закон о Высшем совете правосудия. Емец: странными зигзагами, но мы двигаемся вперёд
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

Рада приняла закон о Высшем совете правосудия
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.


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Четверг, 5 января 2017 г.  

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