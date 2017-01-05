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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 5 января 2017 г.
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В Николаевской области начал работу Единый портал административных услуг
время публикации: 12:34
последнее обновление: 14:43
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Единый портал административных услуг

В Николаевской области 3 января начал работу Единый web-портал административных услуг области.

Как сообщает Николаевская ОГА на своем официальном сайте, на этом веб-ресурсе доступен ряд различных административных услуг - ьот получения справок до регистрации бизнеса и оформления опеки.

Портал состоит из двух сайтов: внутреннего и внешнего. На внутреннем сайте происходит взаимодействие администраторов Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) с органами исполнительной власти и местного самоуправления, предоставляющими услуги. Внешний сайт предназначен для юридических и физических лиц, обращающихся за получением административных услуг.

После регистрации на сайте пользователь получает доступ к персональному "Электронному кабинету", из которого он может обратиться за консультацией к специалистам ЦПАУ и органам, предоставляющим административные услуги; записаться на прием в ЦПАУ с помощью электронной очереди; отслеживать в режиме он-лайн состояние прохождения документов по своим делам; заказать уведомление об изменениях в состоянии дела на электронный адрес или мобильный телефон; хранить электронные копии личных документов, выданных административных актов и документов разрешительного характера/отказов; самостоятельно формировать документы, необходимые для получения административных услуг.

В Николаевской области 19 районов, и все они представлены на портале соответствующими ЦПАУ.

Отметим, ранее Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) тоже запустило Единый государственный портал административных услуг.

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// NEWSru.ua // Экономика // 17 марта 2016 г.

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Четверг, 5 января 2017 г.  

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