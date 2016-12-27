ОРДО заявили об изменении в формуле обмена пленными

Один из руководителей террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что участники Минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе внесли уточнения в формулу обмена задержанными "всех на всех" до "всех подтвержденных на всех подтвержденных".

Об этом в четверг 5 января говорится на подконтрольном боевикам информационном ресурсе ДАН.

"На последних встречах было предложено новое уточнение: "всех подтвержденных на всех подтвержденных". И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах", - сказал Пушилин.

В заложниках на не контролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

Напомним, украинская сторона передала 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Боевики-"ДНРовцы" сначала заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут, однако позже передумали, и 27 декабря 2016 года отпустили двух пленных женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - как заявили руководители группировок "Д/ЛНР", ради депутата Надежды Савченко (так, например, 23 декабря член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что рассмотрение вопроса об освобождении боевиками заложников было вновь сорвано).

27 декабря 2016 года представители группировок "ДНР" и "ЛНР" заявили, что на двоих готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан. Между тем, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленников.

Cсылки по теме: