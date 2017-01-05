Южные области готовятся встречать снежную стихию и закрываются для фур

В связи со сложными погодными условиями, которые ожидаются на Херсонщине 6, 7 и 8 января 2017 года-за перемещения активного южного циклона, грузовой транспорт в город Херсон в указанные дни не будут, а будут отправлять к местам отстоя, чтобы переждать непогоду.

Об этом сообщила в четверг 5 января пресс-служба облгосадминистрации со ссылкой на информацию, обнародованную на внеплановом заседании межведомственного оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Из-за непогоды движение на трассах ограничивает и Одесская область

В Николаевской области готовятся встречать снежную стихию



"Сегодня было созвано внеплановое заседание межведомственного оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсудили готовность территориальных и объектовых специализированных служб гражданской защиты к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий в период с 6 по 8 января. Начальник службы автодорог в области Николай Савченко доложил, что в области подготовлено 85 единиц техники, которая будет использоваться в зимнем содержании дорог Херсонщины, в необходимом объеме есть песчано-соляная смесь, соль, песок. Для грузового транспорта на въезде в г.Херсон будет организован объезд, который будет перенаправлять грузовики к местам отстоя, чтобы переждать ненастье", - идет речь в сообщении.

Как отметили во время заседания оперативного штаба, такие места отстоя будут обустроены на трассе М 14: Т-образный перекресток в с.Чернобаевка с местом отстоя "Чорнобаевский рынок"; на трассе Р 42: район с.Жовтневое - возле автозаправки; на трассе М 14: г.Олешки - возле автозаправок "Близнюки".

Согласно информации Херсонского областного центра по гидрометеорологии, в связи с перемещением активного южного циклона 6, 7 и 8 января 2017 года на территорию Херсонской области и города Херсона ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, налипание мокрого снега, гололед, сильные вьюги, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежные накаты. Ожидается усиление северного ветра до 15-20 м/с, местами - порывы 25-30 м/с, а также резкое снижение температуры воздуха. 7 января на протяжении суток - до 10-15 градусов мороза, 8 января ночью - до 15-20 градусов мороза, днем - до 8-13 градусов мороза. 9 января в Херсонщине ожидается послабление и прекращение опасных погодных явлений.

Из-за непогоды движение на трассах ограничивает и Одесская область



На трассах Одесской области из-за непогоды с 8 утра 6 января будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств.

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

"В связи с ухудшением погодных условий 6 января с 8:00 утра будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Одесской области", - говорится в публикации

Национальная полиция Украины просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, заблаговременно спланировать маршруты движения, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

В Николаевской области готовятся встречать снежную стихию



Николаевская область готовится встретить снежную стихию: в состояние повышенной готовности приведены все службы, определено 29 мест перекрытия дорожного движения, осуществляется оповещение о ненастье, завозятся продукты питания, работники соцзащиты проводят подворный обход в селах.

Об этом шла речь во время сегодняшнего совещания в облгосадминистрации по вопросам ухудшения погодных условий на территории области, сообщает "Укринформ".

"ОГА принимает все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности Николаевщины и безопасности ее жителей. Все службы переведены в режим круглосуточной работы в условиях чрезвычайной ситуации. Предприятиям транспорта, энергообеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, учреждениям здравоохранения рекомендовано организовать свою работу с учетом ухудшения погодных условий", - сказал заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь.

Проведена работа по мобилизации тяжелой техники для расчистки дорог, которая находится в пользовании частных предприятий. Также при необходимости будет задействована техника военных частей.

Соответствующие службы обеспечены горюче-смазочными материалами для работы снегоуборочной техники и посыпочными смесями. Терминалы и крупные предприятия предупреждены о том, чтобы во время ненастья на автодорогах области не было наплыва грузового транспорта.

По информации и.о. начальника Службы автодорог области Сергея Ткаченко, четыре соседние области, которые граничат с Николаевщиной, поддерживают предложенный план действий по возможному перекрытию дорог. Дорожные службы совместно с Нацполицией определили 29 мест перекрытия дорожного движения в Николаевской области.

Как сообщалось, в четверг 5 января утром около 200 кв. м снега сошло на трассу государственного значения возле с. Деловое на Раховщине. Движение по одной полосе перекрыто, спасатели расчищают дорогу от снега.

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