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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 5 января 2017 г.
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СБУ задержала россиянина, который при поддержке ФСБ переправлял нелегалов через украинскую границу
время публикации: 15:13
последнее обновление: 15:38
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СБУ задержала россиянина, который при поддержке ФСБ, переправлял нелегалов через украинскую границу

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками в Краснопольском районе Сумской области задержали гражданина Российской Федерации, который с помощью Федеральной службы безопасности России переправлял нелегалов через украинскую границу. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Россиянин организовывал перемещения нелегалов через госграницу Украины в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в Россию гражданки одной из стран Закавказья", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила канал незаконной переправки выходцев из Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе членов международных террористических организаций через территорию Украины в страны Западной Европы.

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